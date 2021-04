Pidcock sprint naar zege in Brabantse Pijl, Vollering nipt tweede bij de vrouwen

Pidcock, net als Van Aert ook een begenadigd veldrijder, had er vertrouwen in dat hij de sprint kon winnen. "Natuurlijk weet ik dat Van Aert normaal wat sterker is, maar na een rit van ruim 200 kilometer is alles toch anders. Misschien had hij wat te veel gegeven. Ik wist daarom dat het kon. Ik voelde me in ieder geval goed."

Vollering mist zege in vrouwenkoers

Bij de vrouwen, die aan de vierde uitgave van de Brabantse Pijl toe waren, ging de winst naar Ruth Winder. De Amerikaanse was na 127 kilometer in de sprint van een kopgroep van zes Demi Vollering net de baas.