De vaccinatiecampagne: de valse start, de gemiste kansen en het recht van de sterkste

Nieuwsuur onderzocht hoe de vaccinatiecampagne voor ouderen en kwetsbaren werd voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor spraken we met tientallen betrokken en hadden we inzage in honderden documenten, waaronder interne verslagen van overleggen tussen het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid en andere zorgpartijen. Onderstaande reconstructie is daarop gebaseerd.

"Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt. En daarom wil ik u zeggen dat het onze absolute prioriteit is de risico's voor u zo klein mogelijk te maken." De ouderen en kwetsbaren beschermen, het is de basis van de corona-aanpak in Nederland.

Het was een historisch moment, de toespraak die nu demissionair minister-president Mark Rutte in maart vorig jaar hield in het Torentje. Hij richtte zich nadrukkelijk tot de "ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid".

VWS-minister Hugo de Jonge benadrukt ondertussen dat andere landen dezelfde keuzes maken. "Vanwege de kenmerken van de BioNTech/Pfizer-vaccins, zal de toediening van dit vaccin moeten plaatsvinden op meer centrale locaties. We zien dat de landen om ons heen dezelfde afwegingen maken", zo schrijft hij in een Kamerbrief op 8 december.

De vaccins opnieuw verpakken in kleinere doosjes en naar de verpleeghuizen toe brengen is niet mogelijk, herhaalt het RIVM keer op keer. Hiervoor worden allerlei verschillende redenen genoemd. "Vanwege o.a. de benodigde koeling (-80) en verpakking (groot) en daarmee samenhangende risico op spillage, niet geschikt voor kleinschalige distributie", zo wordt tijdens een overleg op 2 december gezegd. Een dag later zegt het RIVM: "Het is gebleken dat de Pfizer-vaccins per 1000 verpakt zijn en niet herpakt kunnen worden." Op 10 december lijkt vooral tijdsdruk het issue: "Op korte termijn is namelijk niet haalbaar de vaccins op een verantwoorde wijze te herpakken in kleinere verpakkingen."

Een belangrijk obstakel is dat het RIVM denkt dat de vaccins van Pfizer om logistieke redenen niet kunnen worden ingezet in zorginstellingen. De vaccins worden geleverd in grote dozen van bijna 1000 stuks, veel meer dan de gemiddelde zorginstelling nodig heeft.

In december wordt duidelijk dat de vaccins van Pfizer als eerste èn in grote hoeveelheden worden geleverd. Maar ondanks deze optimistische berichten kampen het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) met verschillende problemen binnen de vaccinatiestrategie.

Maar onder meer de Britse en Belgische autoriteiten beslissen begin december dat de vaccins van Pfizer wél opnieuw kunnen worden ingepakt in kleinere hoeveelheden, en naar verpleeghuizen worden gebracht. Zij voeren zelfs een zogenoemde dry run uit om de logistiek te oefenen, met positieve resultaten.

Oud-RIVM-directeur Roel Coutinho begrijpt deze aanpak. "Natuurlijk is dit een logistiek probleem. Dan moet je dat dus gaan oefenen. Dan moet je gaan praten met de vaccinproducent, en nadenken hoe je het oplost. Kunnen wij dat? Ja, dat kunnen wij."

De buitenlandse aanpak valt ook de farmaceutische groothandels in Nederland op. Zij kijken tandenknarsend naar de vermeende problemen met het Pfizer-vaccin.

Marktleider Brocacef verpakt dagelijks medicijnen opnieuw in kleinere hoeveelheden en levert aan ziekenhuizen, apotheken en zorginstellingen. "We brengen 700.000 doosjes aan medicijnen per dag rond in het hele land", vertelt directeur Peter de Jong. "En wij zijn niet de enigen, er zijn vier farmaceutische bedrijven in Nederland die allemaal kunnen ompakken en kleine verpakkingen kunnen leveren. Ook met dit vaccin hadden we dat prima kunnen doen."

Hij blijft niet op zijn handen zitten, maar neemt contact op met het RIVM. Kunnen ze misschien helpen? "We hebben het een aantal keer geprobeerd, we hebben ons gemeld via telefoon, via de mail. Maar we kregen ergens begin december een bericht of we wilden ophouden met onszelf aan te bieden."

Coutinho kijkt er met verbazing naar. "Als je besluit om geen andere organisaties in te schakelen, dan moet je ervan overtuigd zijn dat je het zelf goed kan. Als dat niet zo is, moet je ze inschakelen. Zo simpel is het."

Ondanks de ervaringen in het buitenland èn het aanbod van Brocacef om te helpen, houden RIVM en het ministerie van Volksgezondheid vast aan hun opvatting: Pfizer kan niet worden gebruikt voor de kwetsbare bewoners van zorginstellingen.