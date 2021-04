Staatssecretaris wil minderjarige wezen helpen bij erfenis ouderlijk huis

Het wordt makkelijker voor minderjarige kinderen van wie beide ouders zijn overleden om te blijven wonen in hetzelfde huis. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief schrijft in antwoord op Kamervragen van de VVD dat hij met een oplossing komt voor schrijnende situaties.

De vragen waren al in oktober gesteld naar aanleiding van berichten over kinderen die wees zijn of dat op korte termijn dreigen te worden. Zij erven vaak de woning van hun ouders, maar zijn dan door fiscale verplichtingen gedwongen die te verkopen.

Uitstel van belastingen

Vijlbrief wil een oplossing bieden door deze kinderen "langdurig uitstel van betaling van belastingen" te geven. Ze hoeven dan ook niet de bijbehorende kosten, de invorderingsrente, te betalen. De staatssecretaris is van plan de wet op dit punt te wijzigen. Hij vindt het "belangrijk dat de wet in deze gevallen nadrukkelijk rekening houdt met de tragische situatie waarin kinderen dan verkeren", schrijft hij aan de Kamer.

Voor de wet is aangepast, komt hij al met een 'beleidsbesluit' om de kinderen tegemoet te komen. Vijlbrief schrijft dat de beantwoording van de Kamervragen op zich heeft laten wachten, omdat hij heeft gezocht naar een algemene oplossing.