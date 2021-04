Grote brand in meubelmakerij Gaanderen

In Gaanderen woedt een grote brand in een meubelmakerij. Volgens de brandweer is het pand zo goed als uitgebrand en kan het als verloren worden beschouwd. "De brand is nog niet onder controle, het blussen zal ook nog wel even duren", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Gelderland.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Door een explosie van een gasfles raakte een brandweerman gewond. Volgens de woordvoerder maakt hij het goed.

Voor de omgeving is een NL-Alert afgegeven vanwege de zwarte rook die vrijkomt. Mensen krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden als ze last krijgen van de rook. "Het bedrijf ligt namelijk midden in een woonwijk, dus er is sprake van rookoverlast", aldus de woordvoerder.

Het pand is ontruimd, voor zover bekend raakte behalve de brandweerman niemand gewond.