De Jonge: voorlopig geen vaccinaties met Janssen-vaccin

De 80.000 doses van het Janssen-vaccin die Nederland al in huis heeft, blijven voorlopig op de plank liggen. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil wachten met prikken totdat er meer bekend is over het onderzoek dat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar de veiligheid van het middel doet.

De Amerikaanse ontwikkelaar van het vaccin heeft Nederland, net als andere EU-landen, gevraagd de geleverde vaccins voorlopig niet in te zetten. Er zou morgen begonnen worden met het inenten van zorgpersoneel en cliënten in de GGZ met Janssen.

Het EMA liet vandaag weten dat de resultaten van het onderzoek volgende week verwacht worden. Tot die tijd kan het vaccin gewoon gebruikt worden, omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen, aldus de medicijnautoriteit.

In de VS zijn na gebruik van Janssen bij enkele mensen ongewone bloedstollingen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes geconstateerd. Daarom besloot Janssen gisteren de levering van vaccins aan Europese landen op te schorten.