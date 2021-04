Deel kwetsbaren krijgt eerste prik toch wat later

Een deel van de 1 miljoen 18- tot 60-jarigen met een medisch risico krijgt de eerste dosis van een coronavaccin later dan is beloofd. Het gaat om personen die ook jaarlijks in aanmerking komen voor een griepprik, zoals mensen met longaandoeningen. De planning is aangepast omdat ze niet - zoals bedoeld - met het AstraZeneca-vaccin kunnen worden ingeënt.

De eerste prikken in deze groep worden wel begin mei gezet, maar het vaccineren loopt door tot medio juni in plaats van eind mei. De aanpassing werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een briefing voor journalisten door vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM.

Het duurt drie weken langer voordat alle 1 miljoen mensen uit deze groep hun eerste prik hebben gehad, erkende hij. Volgens Van Delden krijgt de complete groep wel acht weken eerder de tweede prik. Ze hebben daarmee dus sneller de volledige bescherming van de vaccinatie.

Minister De Jonge van Volksgezondheid zei tijdens de coronapersconferentie dat er sprake is van enkele weken vertraging voor groepen voor wie de AstraZeneca-vaccinatie eerder is afgebeld. Dat blijkt dus ook te gelden voor mensen die nog geen afspraak hadden.

De vertraging bij de groep kwetsbaren is een direct gevolg van de beslissing om het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen jonger dan 60 jaar te geven. Hierdoor moeten er voldoende alternatieve vaccins van Pfizer-BioBtech, Moderna of Janssen beschikbaar komen. Welk vaccin de groep nu krijgt, moet nog bepaald worden.

Oproep

Verschillende patiëntenorganisaties roepen minister De Jonge opnieuw op om mensen onder de 60 jaar met een medisch risico toch allemaal in mei te vaccineren. Ze willen dat deze groep voorrang krijgt op de gezonde mensen onder de 60 jaar. Dat is nu niet het geval in de vaccinatiestrategie.

"Wanneer uiterlijk begin mei echt alle kwetsbaren (voor de eerste keer, red.) zijn gevaccineerd maken we een einde aan het sociaal isolement waarin vele gezinnen met een kwetsbare ouder of kind soms al meer dan een jaar verkeren", schrijven de organisaties in een brief aan de minister.

Overigens blijft voor zo'n 17.000 mensen met een hoog medisch risico zoals syndroom van Down, morbide obesitas of ziektes zoals ALS en Duchenne de planning hetzelfde. Zij krijgen de komende weken een uitnodiging voor de eerste prik. Nog eens 17.000 mensen die wonen een instelling of woongroep voor geestelijke gezondheidszorg worden zelfs sneller gevaccineerd dan eerder was aangekondigd.