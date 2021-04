Miljoenendeals in topsport, meer bookmakers en kritiek: dit is de nieuwe gokwet

Honderdduizenden Nederlanders gokken online op sport, en dat gaan er waarschijnlijk alleen maar meer worden. Ook komen er meer gokreclames, meer bookmakers en meer plekken waar je legaal op sport kan wedden. En dat allemaal dankzij een nieuwe wet: KOA, Kansspelen op Afstand.

De nieuwe online gokwet, zoals KOA wordt genoemd, is ingegaan op 1 april en levert miljoenen op voor de Nederlandse topsport. Toch zijn sportbonden kritisch: de wet moet matchfixing tegengaan, maar de bonden zijn niet te spreken over de wijze waarop dat gebeurt.

Hoe dat zit en wat KOA voor invloed heeft op het gokken in de sportwereld, leggen we in onderstaande video uit.