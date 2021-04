En dat is drie: Cavendish wint weer in Ronde van Turkije

Mark Cavendish heeft na de tweede en de derde ook de vierde etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De Britse sprinter van Deceuninck-QuickStep was in de rit van Alanya naar Kemer over ruim 184 kilometer de snelste in de sprint.

Nadat de onbeduidende vluchtgroep van de dag ruim voor de streep werd ingerekend, konden de voorbereidingen voor de sprint beginnen. Fabio Jakobsen, die deze week na acht maanden zijn rentree maakt in Turkije, deed zijn werk voor Cavendish en gaf het stokje over aan de Colombiaan Álvaro Hodeg, die al duwend en trekkend de weg plaveide voor zijn kopman.

In de sprint, die in de laatste meters ontsierd werd door een flinke valpartij, kwam Jasper Philipsen te vroeg op kop. Cavendish ging de Belg van Alpecin met gemak voorbij.