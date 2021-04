Djokovic maakt in Monte Carlo prima indruk bij rentree na buikspierblessure

Novak Djokovic heeft op het masterstoernooi in Monte Carlo een prima rentree op de tennisbaan beleefd. De nummer een van de wereld maakte in de tweede ronde tegen het Italiaanse toptalent Jannik Sinner een uitstekende indruk: 6-4, 6-2.

De Serviër, die in de eerste ronde een bye had, speelde zijn eerste partij sinds de finale van de Australian Open in februari en bleek aan het grandslamtoernooi in Melbourne een buikspierblessure te hebben overgehouden.

Maar in Monte Carlo dartelt Djokovic weer over de baan. Sinner liet af en toe prachtig tennis zien en kwam in de eerste set van 5-2 knap terug tot 5-4. Djokovic was echter de baas vanaf de baseline, bewoog uitstekend en kwam geen moment in de problemen.

"Het voelt goed om terug te zijn. Ik woon in Monte Carlo en dit zijn al vijftien jaar mijn trainingsbanen, dus dit voelt dus als thuis", zei Djokovic, die ook nog een mooi woordje had bewaard voor Sinner. "Jannik is de toekomst van onze sport. Sterker, hij heeft bewezen inmiddels een gearriveerde speler te zijn met een finale op een masterstoernooi (in Miami, red.)."

Ook Nadal in actie

Net als Djokovic maakt ook elfvoudig winnaar Rafael Nadal zijn opwachting op het gravel van Monte Carlo. De als tweede geplaatste Daniil Medvedev moest zich deze week terugtrekken door een besmetting met het coronavirus.