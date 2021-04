Seedorf wil nieuwe regels bij racisme-aanpak: 'Hand voor de mond is geel'

Clarence Seedorf wil dat voetballers die met de hand voor hun mond praten worden bestraft. In de strijd tegen racisme wil de voormalig Oranje-international meer transparantie op en rond de voetbalvelden, zo zei hij in een online hoorzitting van de Europese Raad over racisme op de sportvelden.

"Er hebben de laatste weken en maanden enkele incidenten plaatsgevonden", aldus Seedorf. "Die kunnen heel gemakkelijk worden bestreden door een aantal regels toe te passen."

Seedorf vroeg zich tijdens de hoorzitting af wat spelers te verbergen hebben. "We hebben het over sport. Dus waarom zou ik mijn mond bedekken als ik iets tegen mijn tegenstander moet zeggen?"

Onderzoek gestaakt

Afgelopen week moest de Spaanse bond een onderzoek naar vermeend racisme tijdens het duel Cádiz-Valencia (Valencia-speler Mouctar Diakhaby zou zijn uitgescholden) staken vanwege gebrek aan bewijs. Beelden en geluidssporen leverden niks op en een zelfs een lipleesanalyse bracht geen uitkomst.