Utrechtse kroegen op proef open: 'Heerlijk dat het weer mag'

"Heerlijk dat het weer mag, echt genieten", zei iemand die als een van de eersten een café op de Neude binnen mocht. Hij had er uren over gedaan om door het reserveringssysteem te komen. "Maar nu als vanouds uit met de huisgenoten, echt super."

Ruim een half miljoen mensen probeerden vorige week een tafeltje te boeken en 3000 geluksvogels is dat daadwerkelijk gelukt . Zij kunnen in de komende vier dagen een paar uur vertoeven in een van de deelnemende horecagelegenheden, mits ze een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Proef met kroegbezoek in Utrecht: 'Yes, terug naar het oude normaal' - NOS

De cafébezoekers doen mee aan een experiment van onder meer TNO. De onderzoekers bekijken hoe horecaondernemers, hun personeel en gasten omgaan met de coronaregels. Ook onderzoeken zij hoe goed de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie.

Sommige gasten zeiden na afloop dat er wel erg streng werd gehandhaafd, maar de meesten vonden dat wel meevallen. Iemand had in twee uur voor maar liefst 116 euro stukgeslagen aan de bar. "De sfeer zat er dan ook goed in", zegt verslaggever Hasan Coskun. "Er was zelfs een groepje dat hierna nog een reservering had in een volgende kroeg."