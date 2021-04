Uber moet account chauffeur herstellen na beschuldiging fraude

Taxidienst Uber is bij verstek door de rechtbank Amsterdam bevolen om een chauffeur weer toe te laten op het platform. De man, Appie Omar, was door het automatische systeem van het bedrijf naar eigen zeggen onterecht aangemerkt als fraudeur. Het probleem speelt daarnaast veel breder, zeggen zijn advocaat en vakbond FNV.

Omar was actief als chauffeur in de regio Eindhoven. Samen met vijf collega's uit het Verenigd Koninkrijk had hij een zaak tegen Uber aangespannen. Ook de accounts van de andere chauffeurs moeten weer worden hersteld.

Doordat het gaat om een verstekvonnis, wat betekent dat Uber niet aanwezig is geweest bij de zitting, is er door de rechter niet inhoudelijk naar de zaak gekeken. De uitspraak is eind februari gedaan, maar werd pas vandaag gepubliceerd. Het account is nog altijd niet hersteld, zegt de advocaat van Omar.

Speelt sinds 2019

Uit de dagvaarding die naar Uber is gestuurd, en in handen is van de NOS, blijkt dat de Nederlandse chauffeur al sinds eind 2019 worstelt met het probleem. In december van dat jaar en in maart 2020 is het account van Omar gedeactiveerd en vervolgens hersteld omdat het een fout betrof. Een maand later gebeurde dit weer, toen is het niet opnieuw hersteld.

De advocaat van Omar, Anton Ekker, schrijft in de dagvaarding dat er pas na een sommatie een antwoord kwam van Uber. Die luidde: "De frauduleuze activiteiten die de heer Omar heeft gepleegd bestaan uit het uitvoeren van verhoudingsgewijs veel ritten zonder betaling van de passagier." Tegen de NOS zeggen Omar en zijn advocaat dat dit voor hen een onbegrijpelijke uitleg is.

"Mijn ervaring met Uber is heel slecht", zegt Omar over de zaak. "Ik heb veel geld geïnvesteerd om voor Uber te kunnen rijden." Doorat Uber zijn account had gedeactiveerd, kan hij nu al een jaar niet rijden.

Breder probleem

Volgens zijn advocaat speelt het probleem breder. "Ik ben in de afgelopen maanden door tientallen chauffeurs gebeld, die zeggen allemaal hetzelfde", zegt Ekker. "Zij geven aan dat ze niet snappen wat er aan de hand is en niet weten waarvan ze worden beschuldigd. Als er al een reactie van Uber komt is dat vaak een standaardbericht of ze hebben contact met een medewerker die er niks van afweet."

Vakbond FNV herkent het verhaal van Omar en krijgt hier sinds 2018 berichten over. "De beschuldiging wordt vaak vrij snel geuit via de app of een email", zegt bestuurder Amrit Sewgobind. "Zodra de chauffeur gaat doorvragen wat er exact is gebeurd, komt er geen helder antwoord. Uiteindelijk wordt het niet teruggedraaid. Je bent als chauffeur in feite rechteloos."

De NOS heeft Uber gevraagd om een reactie.