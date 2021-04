D66 onderzoekt beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag Kamerlid Smeets

"Laat ik duidelijk zijn, in onze partij is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag", zegt partijleider Kaag in een verklaring. "D66 stelt duidelijke normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen. Daarom nemen we deze berichten zeer serieus."

D66-partijvoorzitter Spierings zegt dat deze beschuldigingen aan het adres van Smeets (45) al eerder bij de partij bekend waren.

Spierings meldt dat op 31 maart bij de partij een melding binnenkwam over gedrag van Smeets van voor zijn kandidatuur als Kamerlid. "Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets", zegt zij.

Spierings zegt dat zij ondertussen heeft geprobeerd meer informatie te krijgen. Maar door de berichten van gisteren kwam het proces in een andere fase en heeft de partijtop opnieuw met Smeets gesproken. Daarna is besloten een intern onderzoek in te stellen.

"Zij zullen alle beschikbare informatie verzamelen en bevindingen op een rij zetten om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag", zegt Spierings.

Smeets zegt in de verklaring: "Ik schrik van de berichten die er over mij zijn verstuurd. In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren. Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden. Ik snap heel goed dat de partij dit serieus oppakt. Dat steun ik zeer en vanzelfsprekend werk ik mee aan alles wat van mij wordt gevraagd."