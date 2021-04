'Denemarken stopt vaccinaties met AstraZeneca'

Denemarken stopt met inenten met het AstraZeneca-vaccin, melden Deense media. Later vanmiddag maken de Deense gezondheidsautoriteiten een nieuw vaccinatieschema bekend, waarin AstraZeneca niet meer opgenomen zou zijn.

Door de beslissing zou het Deense vaccinatieprogramma naar verwachting een paar weken vertraging oplopen. Er wordt al sinds 11 maart niet meer met AstraZeneca gevaccineerd in Denemarken. In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin alleen aan zestigplussers gegeven.

Er zijn verschillende gevallen geconstateerd van een zeer weinige voorkomende vorm van trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, vooral bij vrouwen onder de 60. Daarop is de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin aangepast; het geldt nu als zeer zeldzame bijwerking.

Voordelen wegen zwaarder

Toch wegen volgens het Europees Medicijnagentschap (EMA) de voordelen van het vaccin nog altijd op tegen de nadelen. Trombose-experts reageerden eerder kritisch op de gedeeltelijke stop met AstraZeneca.

Naar verluidt beslist Denemarken ook om voorlopig nog niet te starten met het vaccineren met het Janssen-vaccin. Gisteren maakte de farmaceut bekend verdere leveringen aan Europa voorlopig op te schorten, omdat er in de VS ook zes gevallen zeer zeldzame vorm bij het Janssen-vaccin zijn geconstateerd na inenting, op een totaal van zeven miljoen vaccinaties. Of er een verband is met het vaccin wordt nog onderzocht.