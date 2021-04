Team DSM zonder Nederlanders, maar met Bardet en Hindley naar Giro

De ploeg heeft goede herinneringen aan de Ronde van Italië. Hindley eindigde een halfjaar geleden als tweede in het eindklassement, achter Tao Geoghegan Hart. Wilco Kelderman, toen nog ploegmaat van Hindley. fietste een dag in de roze trui, maar werd uiteindelijk derde.

Team DSM heeft als eerste ploeg de selectie voor de Giro d'Italia gepresenteerd. Daar zitten geen Nederlanders bij, maar wel klassementsrenners Romain Bardet en Jai Hindley. Ook Nicholas Roche en Nikias Arndt zitten in de ploeg.

Ploegleider Matt Winston heeft ook voor dit jaar hoge verwachtingen. "We gaan naar de Giro om all-in te gaan voor een goed klassement. En we hebben iedereen keihard nodig om dat voor elkaar te krijgen."

De Giro begint op 8 mei in Turijn en finisht ruim drie weken later in Milaan.