'Directeuren D-reizen hevelden merknaam vlak voor faillissement over'

De merknaam van D-reizen is vlak voor het faillissement van het moederbedrijf D-rt Groep naar het privébedrijf van de directeuren overgedragen. Selten BV is momenteel in bezit van de merknaam. Dat meldt De Telegraaf na onderzoek naar de uitschrijvingen in de Kamer van Koophandel en het merkenregister.

Daarmee is het merk D-reizen uit de boedel van de reisorganisatie gebracht. Via verschillende transacties op 11 en 12 maart viel het merk daarna niet meer onder de D-rt Groep. D-reizen heeft nog niet gereageerd op vragen.

De curator Ton Tekstra laat aan De Telegraaf weten dat zij bekend zijn met de transacties en op het juiste moment onderzoek zullen doen. "We weten nog niet of er sprake is van zogeheten paulianeus handelen", zegt Tekstra.

Er is sprake van paulianeus handelen als D-reizen wist dat het faillissement niet meer te voorkomen was, en de directeuren in een bevoorrechte positie zijn gekomen ten opzichte van andere schuldeisers door bepaalde handelingen die de boedel kunnen benadelen. Het verkrijgen van de merknaam zou zo'n handeling kunnen zijn. De curator kan die handelingen vernietigen.

Doorstart

Dat het merk niet meer in handen is van D-rt Groep, heeft ook invloed op de gesprekken voor een doorstart. "Het merk is heel belangrijk en zonder een merknaam is een bedrijf minder waard. Doordat de directeuren het merk naar zich toe hebben gehaald, zijn zij zelf de best biedende partij geworden. De wet moet dit voorkomen", zegt Charles Gielen, advocaat en voormalig bijzonder hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Frank Oostdam, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen vindt het een vreemde gang van zaken. "Je zou kunnen stellen dat op deze manier de merknaam uit de boedel halen niet helemaal gebruikelijk is. Maar dat moeten de curatoren onderzoeken."

Momenteel zijn de curatoren in gesprek met verschillende partijen over een eventuele doorstart en de gevolgen voor werknemers.