'Politie negeerde waarschuwingen Capitoolbestorming en had verouderd materiaal'

Het speciale politiekorps van het Capitool in Washington was gewaarschuwd dat Trump-aanhangers op 6 januari het Capitool wilden bestormen. Agenten hadden niet de beschikking over deugdelijk materiaal en tijdens de bestorming kregen ze geen toestemming om zware middelen als flitsgranaten in te zetten.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een rapport dat de inspecteur-generaal van de Capitoolpolitie heeft opgesteld. Het rapport is in handen van verschillende Amerikaanse media. Morgen wordt het besproken in een hoorzitting over de bestorming in het Capitool.

Op 6 januari werden in het Congres de stemmen van het kiescollege officieel geteld, waarmee de verkiezing van Joe Biden tot president definitief werd. Honderden Trump-aanhangers die het oneens waren met die uitslag drongen het Capitool binnen. Vier bestormers en een agent kwamen daarbij om.

Kaarten van ondergrondse tunnels

Drie dagen voor de bestorming stond in een inlichtingenrapport van de Capitoolpolitie dat er rekening gehouden moest worden met geweld door aanhangers van Trump, schrijft The New York Times. "In tegenstelling tot andere demonstraties na de verkiezingen, is het doelwit van de Trump-aanhangers niet noodzakelijkerwijs de groep tegendemonstranten zoals eerder, maar het Congres zelf."

Op bewakingsbeelden is te zien hoe politici moesten vluchten voor de bestormers: