Stekelenburg terug onder de lat bij Ajax voor return tegen AS Roma

Maarten Stekelenburg is fit genoeg om te beginnen aan het Europa League-duel met AS Roma, donderdagavond. De Ajax-doelman was twee weken uit de roulatie met een kniekwetsuur.

De Amsterdammers verloren het eerste duel in de kwartfinales in eigen huis en moeten in Rome een 2-1 achterstand goed zien te maken. Als Ajax dat lukt, speelt de ploeg in de halve finales tegen de winnaar van Manchester United-Granada.

Blunder

Afgelopen donderdag kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag met 1-0 voor en kreeg daarna nog een strafschop, maar die werd gemist door aanvoerder Dusan Tadic. Kjell Scherpen, de vervanger van Stekelenburg, maakte vervolgens een blunder waardoor het 1-1 werd. In de slotfase sloeg AS Roma nogmaals toe.

Stekelenburg werd begin dit jaar eerste keeper van Ajax nadat bekend was geworden dat André Onana een jaar een dopingschorsing moet uitzitten. De 38-jarige doelman maakte direct een vertrouwde indruk en werd ook weer opgeroepen voor het Nederlands elftal.