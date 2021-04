Loslopende honden verstoren broedende strandvogels, baasjes worden aangesproken

Hondenbezitters die hun huisdier laten loslopen langs de Zeeuwse kust kunnen vanaf vandaag daarop worden aangesproken. Vogels die op het strand broeden, raken verstoord door de loslopende honden en verlaten het nest. Daardoor raken bedreigde vogelsoorten nog meer in het nauw. Wanneer de baasjes hun hond aanlijnen, krijgen ze een 'penning'.

"In de meeste gevallen zijn mensen zich niet eens bewust dat hun hond de broedende vogels verstoort en willen ze graag meewerken aan het beschermen daarvan," zegt initiatiefnemer Chiel Jacobusse, ecoloog bij het Zeeuwse Landschap in het NOS Radio 1 Journaal.

Strandplevier

Vooral vogels als de strandplevier en de scholekster kunnen de bescherming van de campagne goed gebruiken. "Beide soorten zijn de afgelopen twintig jaar in aantal gehalveerd." Rust tijdens het broedseizoen is daarom van groot belang, zegt Jacobusse. "Als loslopende honden de vogelkolonies aanvallen of verstoren, verlaten de vogels hun nest en worden de eieren niet uitgebroed."

Om aan te geven waar de broedplaatsen zijn, worden deze gebieden gemarkeerd met borden en afgezet met touwen.

Vrijwilligers van het Zeeuws Landschap gaan ook schoonmaakacties houden. "Die vogels zoeken voedsel langs de vloedlijn en op het strand en als dat vervuild wordt met plastic en nylonvisdraad is dat ook niet goed voor ze."