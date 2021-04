NOC*NSF: 'Vlag niet uit om snelle vaccinatie olympiërs, wel opluchting'

De vaccinatie van de Nederlandse olympiërs en paralympiërs tegen het coronavirus kan nog deze week van start gaan. Dat maakte technisch directeur Maurits Hendriks van de sportkoepel woensdag, precies 100 dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio, bekend.

"We krijgen nog te horen wanneer het vaccin precies beschikbaar is, maar wij zijn er verder klaar voor. De vlag gaat nu niet bij ons uit, want we snappen dat het gevoelig ligt in de maatschappij."

Vierhonderd sporters

Het demissionaire kabinet liet dinsdag weten dat de olympiërs meegenomen worden in een groep van ongeveer 15.000 mensen die voorrang bij het vaccineren krijgt. Hendriks gaf aan dat het in totaal om zo'n driehonderd olympiërs en honderd paralympiërs gaat.

Overigens zijn de sporters niet verplicht om zich te laten vaccineren. Hendriks heeft echter nog niemand gesproken die bezwaar maakt. "De enige reactie die ik van sporters hoorde was: ik kan niet wachten."

"Voor de sporters was de mededeling dinsdag van het demissionaire kabinet heel goed nieuws. Het is het resultaat van lang overleg met de overheid", aldus Hendriks. "We hebben vanaf het begin gezegd dat we niet onze hand zouden opsteken, dat de kwetsbare groepen en zorgpersoneel dat in de frontlinie staat, eerst moesten worden geholpen. Maar we vinden het ook niet verantwoord om ongevaccineerd naar Japan te gaan."

