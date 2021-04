Expert in zaak tegen oud-agent om dood George Floyd: arrestatie volgens boekje

Hooggeplaatste politiemensen van Minneapolis, onder wie de politiecommissaris, hebben eerder in het proces verklaard dat Chauvin wel degelijk buitensporig geweld gebruikte en daarmee buiten zijn boekje ging . Artsen die door het OM waren opgeroepen, stelden dat Floyd is overleden aan zuurstofgebrek, het gevolg van de manier waarop hij tegen de grond werd gehouden.

De advocaten van de Amerikaanse oud-politieman Derek Chauvin, die terechtstaat voor de dood van George Floyd, zijn begonnen aan de verdediging van hun cliënt. Ze lieten getuigen aan het woord om hun theorie te ondersteunen dat Floyd is overleden door drugsgebruik en bestaande gezondheidsproblemen, niet doordat Chauvins knie bijna 10 minuten in zijn nek drukte. Ook haalden ze een expert naar de rechtszaal die verklaarde dat Chauvin geheel terecht op Floyd knielde.

Op 25 mei 2020 werd de zwarte George Floyd in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vals briefje van 20 dollar sigaretten had gekocht. Politieagent Chauvin drukte vervolgens minutenlang zijn knie op de nek van Floyd, die op straat lag. De 46-jarige Floyd overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden in de VS en andere landen tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld.

De eerste getuige die de verdediging had opgeroepen, was een agent die Floyd in 2019 had aangehouden. Hij zei dat hij zijn wapen had moeten gebruiken en hem uit de auto waarin hij zat had moeten trekken. Floyd zou niet hebben geluisterd naar de instructies van de agent om zijn handen te laten zien.

Tegen een verpleegkundige, die Floyd bij die arrestatie nakeek en daarover in de rechtszaal verklaarde, zou Floyd hebben bekend dat hij verslaafd was aan pijnstillers en dat hij op dat moment zwaar onder invloed was. In het bloed van Floyd werden na zijn dood sporen van verdovende middelen gevonden.

Geweldsexpert vond knielen terecht

Een derde getuige was een oud-politieman uit Californië die gespecialiseerd is in het gebruik van geweld. Hij zei dat Chauvin in diens omgang met Floyd geheel zijn werkinstructies volgde en vond zijn handelingen te billijken.

Hij maakte een vergelijking met een situatie waarin een agent een stroomstootwapen gebruikt in gevecht met een verdachte. De verdachte valt, stoot zijn hoofd en overlijdt. "Dat is geen geval van dodelijk geweld. Dat is een geval van een dodelijk ongeluk."

Het is nog niet duidelijk of Chauvin zelf ook gaat verklaren.