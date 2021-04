Egypte wil Ever Given vasthouden totdat eigenaar schade Suezblokkade betaalt

Egypte wil het containerschip Ever Given, dat vorige maand het Suezkanaal een week lang blokkeerde, niet laten gaan totdat de Japanse eigenaar Shoei Kisen Kaisha de schade van zo'n 900 miljoen dollar vergoed heeft. Het schip ligt voor anker in de Bittermeren, dat twee delen van het Suezkanaal verbindt, en is nu officieel in beslag genomen.

Volgens een van de verzekeraars van de eigenaar heeft Egypte een bod voor compensatie naast zich neergelegd. Wie er verantwoordelijk is voor de rekening van de blokkade is juridisch zeer ingewikkeld. De eigenaar van het schip heeft averij grosse ingeroepen.

Dat betekent dat de kosten evenredig over de scheepseigenaar en de ladingeigenaar worden verdeeld, als er tenminste sprake is van een noodsituatie. Daarvoor is ook de vraag relevant of er sprake was van overmacht of bijvoorbeeld een fout van de bemanning.

De inbeslagname raakt niet alleen de eigenaar van het schip, maar ook de bemanning en bedrijven die lading aan boord hebben. De eigenaar heeft bevestigd dat het schip niet mag vertrekken. Inhoudelijk ging Shoei Kisen Kaisha niet op de situatie in.