Opnieuw discussie over schade-afhandeling Groningen, nieuwe Kamer wacht eerst gasdebat

Er is opnieuw discussie over vergoeding van door gaswinning veroorzaakte schade in Groningen. Er was afgesproken dat Groningers niet hoefden te bewijzen dat schade aan hun woning door gaswinning is veroorzaakt. Daar zou automatisch van worden uitgegaan.

Nu staat dat toch weer ter discussie. Verschillende schade- experts constateren dat schade aan gebouwen helemaal niet veroorzaakt is door gaswinning. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade. Die heeft de schade-afhandeling van bijna 3.000 melders voorlopig stopgezet in afwachting van nieuwe onderzoeken.

Ondertussen twisten gaswinningsbedrijf NAM en betrokken ministeries over de rekeningen die zij moeten betalen. De kosten van schadeherstel en versterking van onveilige huizen vallen veel hoger uit dan geschat. NAM vindt de kosten van de schade-afhandeling veel te hoog.

Volgens de NAM worden ten onrechte duizenden schades aan aardbevingen toegeschreven en zijn de normen voor de versterking veel te streng.

Gasdebat

Het zijn slechts twee van de actuele issues waarmee vandaag nieuwe Tweede Kamerleden te maken krijgen in hun eerste gaswinningsdebat. Sinds de zware aardbeving in Huizinge van 2012, debatteert de Kamer bijna maandelijkse over de gevolgen van de jarenlange gaswinning uit het Groningenveld.

Terwijl veel Groningers al bijna 10 jaar met schade aan hun woningen te maken hebben, is de Kamer al drie keer van samenstelling veranderd. Nieuwe Kamerleden moeten zich snel zien in te werken in het taaie dossier met veel verschillende belangen. Het nieuwe D66-Kamerlid Raoul Boucke bijvoorbeeld liet zich afgelopen week alvast bijpraten tijdens een werkbezoek aan de provincie.

Gaskraan toch niet helemaal dicht

Ook JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans is nieuw op het dossier. Hij brengt een nieuw geluid. Vanaf 2022 gaat de gaskraan in Groningen zo goed als dicht, is de planning. Maar JA21 wil een aantal Groningse locaties stand-by houden voor noodsituaties zoals extreme kou of importproblemen.

Het lijkt er inmiddels op dat het ministerie van Economische Zaken daar ook zo over denkt. In een wetsvoorstel over het beëindigen van de gaswinning uit het Groningerveld wordt nu gesproken over 2028, ondanks de eerdere beloftes aan de Groningers.

In de reactieronde die net is afgesloten laat de NAM weten dat stoppen voor hen al in oktober 2022 haalbaar en ook wenselijk is, "als iedereen zijn schouders eronder zet". Het bedrijf wil duidelijkere afspraken over hoeveel gas er in de jaren naar 2028 nog wel uit de Groningse bodem gehaald moet worden.

Compensatie

Naast de discussie over de bewijslast en de einddatum spelen andere pittige kwesties. Zo zouden Shell en Exxon 1,5 miljard euro ontvangen als compensatie voor het afbouwen van de gaswinning in Groningen.

En dan zijn er nog de 30.000 schademeldingen die nog afgehandeld moeten worden. En slechts 7 procent van de onveilige huizen is inmiddels versterkt.