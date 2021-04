New England Patriots zwaait ook geliefde Edelman uit: 'Hij kon en deed alles'

Julian Edelman in zijn laatste seizoen bij New England Patriots. - AFP

Twee decennia lang was Tom Brady het gezicht van New England Patriots. De quarterback leidde de ploeg uit Foxborough bij Boston acht keer naar de Super Bowl. Zes keer werd de titel veroverd. Brady kon dat niet alleen. Sterker, in al die successen werd de kracht van de ploeg benadrukt. Meer dan eens werd Brady uit penibele situaties gered door een ongelooflijke actie van een van zijn medespelers En van hen was Julian Edelman misschien wel de belangrijkste.

Deze week kondigde Edelman (34) na twaalf seizoenen - en drie Super Bowl-zeges - zijn afscheid aan als speler in de NFL. Een slepende knieblessure dwong hem tot die keuze. "Ik heb altijd gezegd dat ik zou doorgaan tot de wielen van de wagen zouden vallen. Zover is het nu."

Dat zijn loopbaan niet zo lang zou duren als Brady was voor iedereen duidelijk. Het spel van Edelman was namelijk gestoeld op totale overgave. Duizenden hits heeft Edelman te verduren gehad in zijn loopbaan, duizenden deelde hij er zelf uit. Als het er echt op aankwam, vond Edelman een uitweg. Als de nood het hoogst was, was Edelman op zijn best Zoals in 2017 in de Super Bowl tegen Atlanta Falcons. De Patriots, die op een zeker moment met 25 punten achterstonden, gingen met nog twee minuten te spelen en een achterstand van 28-20 voor hun laatste kans. Brady moest risico nemen en gooide een diepe en niet zo zuivere pass richting Edelman, die door drie verdedigers omringd werd. Een onmogelijke opgave was het. Maar niet voor Edelman.

Pas na het bekijken van de slow-motion werd duidelijk hoe ongelooflijk knap de actie van Edelman was. Hij gooide zijn lijf tussen die van de verdedigers, hield constant zijn ogen op de bal en kreeg de bal te pakken voor die de grond raakte. De aanval kreeg een vervolg, de Patriots scoorden en dwongen vervolgens een verlenging af. En daarin veroverde Brady zijn zesde Super Bowl-titel. Maar iedereen wist aan wie hij die ring te danken had. Het was de Super Bowl van MVP Julian Edelman.

Eigenlijk wist Edelman zelf niet eens wat zijn beste positie was. In 2009 werd hij als quarterback van het bescheiden Kent State University pas in de zevende ronde (als 232ste) gekozen door de Patriots. Coach Bill Belichick zag iets in de snelle en dynamische speler, al wist hij ook nog niet precies wat. In zijn eerste maanden kreeg Edelman een stoomcursus als receiver, in plaats van verzender werd hij ontvanger van de bal. In het begin viel hij vooral op doordat hij de bal uit zijn handen liet glippen. En had hij hem wel klemvast, dan gleed hij in al zijn enthousiasme vaak onderuit. Later zou Edelman juist op die gebieden uitblinken, al duurde het vijf jaar voordat hij een vaste waarde werd bij de Patriots. Datzelfde jaar won hij zijn eerste Super Bowl. En hoe. Vlak voor het einde ving Edelman de beslissende touchdown nadat hij de verdedigers van Seattle Seahawks met een slimme schijnbeweging voor schut had gezet. Maar wat hij een wedstrijd eerder liet zien, ging echt de geschiedenisboeken in. Tegen Baltimore Ravens was hij opeens weer de quarterback van vroeger.

De pass van Edelman op Danny Amedola is nog altijd de verste, geslaagde pass door een veldspeler in de play-offs. Alleen de legendarische Jerry Rice wist meer passes te vangen in de play-offs dan hij. En dan hebben we het niet eens over zijn punt returns, de lange sprints na een verre trap van de tegenstander. "Hij kon en deed alles", aldus coach Belichick na de bekendmaking van Edelmans afscheid. "Vangen, rennen, gooien, blokkeren, return, beschermen en tackelen en dat alles met een overgave en mentaliteit die het hem onmogelijk maakte om te falen, in wat voor omstandigheid dan ook. Julian Edelman is de ultieme strijder en het was een eer om hem te coachen."