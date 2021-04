Wekdienst 14/4: Coronaproef in vijf cafés Utrecht • Tjeenk Willink praat met SER

De zon schijnt vandaag maar er zijn ook wolkenvelden en in de loop van de dag kunnen er een paar winterse buien vallen. Er waait een matige noordelijke wind en de temperatuur ligt vanmiddag rond 9 graden. De komende dagen blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur gaat langzaam iets omhoog. In de nachten kan het lokaal nog licht vriezen.

Nederland staat in de oneervolle top van Europese landen die bijdragen aan de ontbossing wereldwijd. Volgens een rapport van het Wereld Natuur Fonds is Nederland, samen met andere Europese landen als Duitsland, België en Frankrijk, verantwoordelijk voor tachtig procent van de ontbossing die wordt veroorzaakt door import van grondstoffen door EU-landen.

En dan nog even dit:

Gisteren was de eerste dag van de ramadan, de heilige vastenmaand voor moslims. 1 miljoen Nederlandse moslims vieren deze maand van bezinning, verzoening en naastenliefde, zo ook in deze moskee in Amsterdam.