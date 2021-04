VS zegt troepen voor 11 september uit Afghanistan te halen, 'Britten volgen ook'

President Biden heeft besloten om voor 11 september van dit jaar de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan te halen, melden functionarissen. Die dag is het twintig jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York werden gepleegd, wat de directe aanleiding was voor de invasie van Afghanistan onder leiding van de VS.

De terugtrekking is onvoorwaardelijk, aldus een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris. "De president heeft geoordeeld dat met een terugtrekking op basis van voorwaarden, wat de strategie is geweest in de afgelopen twee decennia, Amerika gedoemd is voor altijd in Afghanistan te blijven."

Volgens de functionaris bestaat er voor het conflict in Afghanistan "geen militaire oplossing". De Amerikanen zullen na 11 september overigens nog wel met "aanzienlijke middelen" in de regio aanwezig blijven om terrorisme tegen te gaan.

De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, maken het besluit vermoedelijk vandaag bekend aan de NAVO-bondgenoten in Brussel. Mogelijk legt Biden zelf ook nog een verklaring af.

Deadline wordt niet gehaald

In januari zei waarnemend defensieminister Miller nog dat het de bedoeling was dat de laatste troepen in mei van dit jaar weg zouden zijn. De vorige regering, die van Donald Trump, was dat overeengekomen met de Taliban, zonder de bondgenoten er vooraf van op de hoogte te stellen. Vorige maand dreigden de Taliban nog met geweld als de Amerikanen niet op 1 mei weg zouden zijn.

Op dit moment zijn nog zo'n 2500 Amerikaanse militairen gestationeerd in Afghanistan. De piek was in 2011, toen er zo'n 100.000 Amerikaanse militairen in het land waren. Ongeveer 2400 Amerikaanse militairen zijn sinds het begin van de oorlog gesneuveld en duizenden zijn gewond geraakt.

Groot-Brittannië lijkt in navolging van de Amerikanen ook zijn troepen terug te trekken uit het land. Volgens de krant The Times zijn er plannen om een militaire trainingsfaciliteit over te dragen aan de Afghaanse regering.

Daarop zou het merendeel van de 750 Britse soldaten in het land worden teruggehaald. Volgens The Times zouden ze het zwaar hebben zonder ondersteuning van hun Amerikaanse bondgenoten.

Nederland stuurt juist extra militairen

Nederland stuurt juist nog eens tachtig militairen naar Afghanistan om deel te nemen aan de NAVO-missie Resolute Support, bevestigen de demissionaire ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om infanteristen van de landmacht die op verzoek van bondgenoot Duitsland worden gestuurd vanwege de toegenomen dreiging van de Taliban. De Tweede Kamer zal op korte termijn nader worden geïnformeerd over het besluit in een zogeheten artikel-100-brief, waarna een debat volgt.