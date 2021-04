Pfizer levert 50 miljoen doses eerder • Denemarken stopt volledig met AstraZeneca-vaccin

Festival Down The Rabbit Hole wordt in verband met de pandemie van begin juli naar eind augustus verplaatst en is dit jaar niet op De Groene Heuvels in Beuningen, maar in Biddinghuizen. Volgens de organisatie is het risico op afgelasting in het weekend van 2 tot 4 juli nog te groot. Bovendien toeren veel artiesten begin juli nog niet omdat veel Europese festivals niet doorgaan.

Het festival in het laatste weekend van augustus is een week na "grote broer" Lowlands, schrijft de organisatie. Met dat festival wil Down The Rabbit Hole spullen, cateraars, tenten en badhuizen delen.

Morgen worden de eerste artiesten bekendgemaakt. Op 1 mei begint de kaartverkoop. Mensen die nog een ticket hebben voor de afgelaste editie van vorig jaar, kunnen met hun oude kaartje ook dit jaar het festivalterrein op. Zij krijgen ook voorrang bij de aankoop van extra tickets en het krijgen van accommodatie, "want jullie zijn helden", aldus de organisatie.