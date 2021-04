OMT wijst op risico's proefevenementen • Van Ark twijfelt over soort zorgbonus

Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg twijfelt over het soort zorgbonus dat het kabinet dit jaar gaat uitkeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat er twee opties zijn: of er komt een bonus van 500 euro voor medisch personeel in de frontlinie of al het zorgpersoneel krijgt dit jaar tussen de 200 en 240 euro extra.

Van Ark zegt dat er half april een besluit moet komen, anders loopt de uitvoering te veel vertraging op. Ze wil morgen in debat met de Tweede Kamer.

Voor de eerste optie komen huisartsenpraktijken en gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancediensten en centrale posten in aanmerking. Het personeel daar werkt veel met coronapatiënten en het ziekteverzuim is hoog. De bonus geldt dan voor medewerkers die niet meer dan anderhalf keer modaal verdienen. Mensen in de gehandicaptenzorg, ggz of jeugdzorg krijgen geen extra geld. Voor optie twee komen alle zorgmedewerkers in aanmerking, mits ze maximaal twee keer modaal verdienen.

Vorig jaar werd er al een bonus van 1000 euro uitgereikt aan zorgpersoneel. Niet iedereen kwam daarvoor in aanmerking, maar veel instellingen deden alsnog aanvragen, waardoor het budget werd overschreden. Minister Van Ark wil voorkomen dat zoiets dit jaar opnieuw gebeurt. In totaal is er 720 miljoen euro beschikbaar. Vorig jaar was dat in eerste instantie 1,44 miljard euro, maar dat werd later verhoogd met nog eens 800 miljoen.