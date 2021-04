15.000 mensen krijgen eerder prik • Gommers: Rutte kan belofte niet waarmaken

Áls de situatie het toelaat, kunnen op 28 april de horecaterrassen onder voorwaarden weer open en verdwijnt de avondklok. Dat staat in het uitgebreide openingsplan voor versoepelingen dat het kabinet heeft gepubliceerd.

In het plan wordt nadrukkelijk gezegd dat niets in beton is gegoten; alles is afhankelijk van de situatie op dat moment. Zo spelen het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten hierbij een belangrijke rol.

Bekijk hier het hele openingsplan:

In zes stappen 'terug naar normaal': dit is het voorwaardelijke openingsplan