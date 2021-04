Chelsea naar halve finales Champions League ondanks weergaloos slot Porto

Chelsea heeft zich ten koste van FC Porto geplaatst voor de halve finales van de Champions League, voor het eerst sinds 2014.

Na de eenvoudige zege (2-0) van vorige week verloor de ploeg van Thomas Tuchel in de tweede kwartfinale met 1-0 in Sevilla, door een schitterende omhaal in de blessuretijd van Porto-invaller Taremi.

Dankzij de riante uitgangspositie kon Chelsea vanaf het begin van de wedstrijd achteroverleunen. Dat deed de Londense ploeg dan ook. Het initiatief lag bij Porto, dat wel wat probeerde, maar niet bij machte was om echt gevaarlijk te worden.

Daarnaast werden er veel overtredinkjes gemaakt en was het balverlies talrijk. Er viel dan ook niet veel te genieten voor rust.