Versoepeling coronamaatregelen sportsector op zijn vroegst half mei

Vanaf 26 mei zou er, als de coronacijfers het toestaan, ook weer publiek bij professionele sportwedstrijden aanwezig mogen. Dat kan dan alleen als er voldaan wordt aan toelatingstesten. Hoeveel publiek is nog niet duidelijk

De binnensporten, die al geruime tijd actie voeren om weer te mogen openen, komen pas eind mei aan de beurt. In het derde onderdeel van het stappenplan van het demissionaire kabinet maken de binnensporten vanaf 26 mei deel uit van de versoepelingen. De binnensporten liggen al sinds begin december helemaal stil. Het water staat veel clubs aan de lippen.

Daar zijn dan nog wel strenge voorwaarden aan verbonden. Momenteel mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in groepsverband buiten trainen, Wedstrijden zijn verboden. Vanaf 27 jaar mag iedereen alleen sporten op 1,5 meter afstand van elkaar in groepen van niet meer dan vier personen.

Het demissionaire kabinet heeft de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen voor de sportsector voorzien op 11 mei. In het openingsplan van de samenleving als de coronasituatie het toelaat zou er vanaf 11 mei meer ruimte komen voor de buitensporten.

Marathon Enschede

Het kabinet heeft Fieldlab Evenementen toestemming gegeven de komende twee maanden praktijktesten met meer bezoekers te organiseren. Fieldlab Evenementen heeft de afgelopen maanden succesvolle evenementen met publiek in diverse sectoren georganiseerd, ook in het betaalde voetbal. Binnenkort wordt ook geëxperimenteerd bij de duels in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Op 16 mei krijgt dat een vervolg met een marathon in Enschede, daar mogen dan 5.000 lopers aan deelnemen. Op die manier probeert de overheid inzicht te krijgen op welke manier evenementen weer veilig kunnen worden gehouden.