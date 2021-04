Tennisser Medvedev test positief op corona en mist masterstoernooi Monte Carlo

Daniil Medvedev is positief getest op het coronavirus en neemt niet deel aan het masterstoernooi in Monte Carlo. Daardoor mist de 25-jarige Rus de kans om dichter bij Novak Djokovic, de nummer een op de wereldranglijst, te komen.

"Het is een grote teleurstelling om in Monte Carlo niet te kunnen spelen", zei de Russische nummer twee van de wereld. "De focus ligt nu helemaal op herstel en ik kijk ernaar uit om zo snel als mogelijk terug te keren op de tour."

De Argentijn Juan Ignacio Londero neemt als 'lucky loser' Medvedevs plaats over in het schema.

Training met Nadal

De ATP plaatste overigens maandag een video van een training van Medvedev met de Spanjaard Rafael Nadal. Het is nog onbekend of daarmee ook de deelname van Nadal, elfvoudig winnaar in Monte Carlo, in gevaar is.