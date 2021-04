Ramadan weer anders door corona: 'Proberen toch sfeer van samenzijn te creëren'

Vandaag is de eerste dag van de ramadan, een periode waarin islamitische families elkaar bezoeken om het vasten te verbreken met de iftar-maaltijd, na zonsondergang. Door de coronamaatregelen en de avondklok verloopt de ramadan anders dan normaal. Tal van initiatieven spelen in op de beperkingen.

In de Tevhit Moskee in Venlo wordt normaal de koran in de vastenperiode van begin tot einde voorgelezen in de moskee, een aantal bladzijden per dag. Nu gebeurt dat online, zegt Hakan Tasdemir, secretaris van het bestuur van de moskee. "Op deze manier proberen we toch die sfeer van de ramadan, van het samenzijn, te creëren. Maar dan gewoon op een andere manier."

Ook bij de iftar probeert de moskee een sfeer van het samenzijn te creëren. "Normaal eten we vaak met z'n allen in de moskee. Mensen geven dan een donatie in de vorm van geld of eten, om die maaltijden te bekostigen." Dit jaar koken leden van de moskee een warme maaltijd voor de voedselbank in Venlo. Daar kan iedereen, ook niet-moslims, een maaltijd ophalen, zegt Tasdemir.

"En mensen die tijdens de iftar thuis alleen moeten eten, geef je zo het gevoel dat iemand met ze mee eet, omdat we op die dag allemaal hetzelfde eten." Tasdemir hoopt dat zo toch het gevoel van samenzijn gecreëerd kan worden.

Bij deze moskee in Amsterdam maakt Mohammed maaltijdpakketten klaar, speciaal voor de ramadan: