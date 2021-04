Agente die Daunte Wright doodschoot en haar chef nemen ontslag

De Amerikaanse politieagente die de 20-jarige Daunte Wright doodschoot in een voorstad van Minneapolis, heeft ontslag genomen. Ook korpschef Tim Gannon van de gemeente Brooklyn Center, waar het incident plaatsvond, heeft dat gedaan.

De 48-jarige agente schrijft in een verklaring dat het "in het belang van de gemeenschap, mijn afdeling en mijn collega's is als ik onmiddellijk ontslag neem". Ze was al op non-actief gesteld.

Burgemeester Mike Elliott waardeert het besluit van de agente, maar zegt dat hij daar niet om had gevraagd. Elliott zegt dat hij niet zeker weet of ze ontslag genomen heeft omdat ze had gehoord dat ze binnenkort zou worden ontslagen.

'Hoop op rust in gemeenschap'

Hij hoopt dat haar ontslag "wat rust in de gemeenschap zal brengen", maar zei ook: "We moeten ervoor zorgen dat het recht zegeviert. Daunte Wright verdient dat, zijn familie verdient dat."

Wright werd zondag neergeschoten nadat hij met zijn auto aan de kant was gezet voor een verkeersovertreding. Er bleek nog een arrestatiebevel tegen hem uit te staan. Toen de politie hem wilde arresteren reed hij ervandoor en werd hij beschoten. De agente dacht dat ze haar stroomstootwapen gebruikte en niet haar vuurwapen. Volgens de politiechef leidde haar fout tot de tragische dood van de zwarte man.

De politie heeft beelden van de bodycam van de agente openbaar gemaakt