Net als in 2019 gaan Fortuna en PKC strijden om Nederlandse korfbaltitel

De strijd om de Nederlandse korfbaltitel zal, net als twee jaar geleden, gaan tussen Fortuna en PKC. Fortuna won na een moeizame wedstrijd met 22-15 van KZ en PKC zette eenvoudig TOP opzij met 29-19.

Voor beide halve finales was een beslissend derde duel nodig. Zowel KZ als PKC hadden hun eerste wedstrijd in de halve finales verloren, maar in het tweede duel uit de best-of-three serie trokken beide ploegen de stand weer gelijk.

KZ nam al snel de leiding in de wedstrijd tegen de regerend landskampioen (vorig jaar werd er vanwege de coronabeperkingen geen korfbalfinale gespeeld) en ging met een minieme voorsprong de rust in: 9-8.

Fortuna loopt in slotminuten uit

In de tweede helft nam Fortuna het initiatief in de wedstrijd over. De wedstrijd bleef lang spannend, omdat ook KZ bleef scoren, maar in de slotminuten liep Fortuna toch nog behoorlijk uit. De club uit Delft won met 22-15 en kan zaterdag voor de zesde keer landskampioen worden.