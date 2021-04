Fieldlab gaat nieuwe fase in, binnenkort evenementen met 10.000 man

Verder staan er nog meer concerten op de planning, wordt ook een nachtclub in Amsterdam geopend voor duizend bezoekers en kunnen er negen keer 3500 man naar het Eurovisie Songfestival.

De grootste evenementen zijn in Breda en Lichtenvoorde: naar de 538 Oranjedag op 24 april en het concert Startschotgala op 1 mei mogen beide keren 10.000 man.

De nieuwe tests beginnen overmorgen al, met de 3FM Awards in TivoliVredenburg in Utrecht. Daarbij zijn 1500 mensen welkom. Op 24 april wordt de Efteling een testlocatie: daar kunnen 8000 mensen heen.

Zo gaat een Fieldlab-evenement in zijn werk:

'Als dit nodig is om naar een festival te kunnen, dan kan ik dat zeker begrijpen' - NOS

"De definitieve resultaten van alle praktijkonderzoeken uit de eerste onderzoeksfase laten nog even op zich wachten, maar de eerste resultaten stemmen hoopvol", zegt staatssecretaris Mona Keijzer. Ook minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is positief. "Met deze nieuwe reeks experimenten willen we stap voor stap meer perspectief bieden."

Er zijn niet alleen pilots met Fieldlab-evenementen. Ook voetbalwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen en zakelijke congressen worden vanaf deze maand georganiseerd als test. Mensen die ernaartoe willen, moeten een testbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Zo mogen er bij een eredivisiewedstrijd tussen PSV en FC Groningen in Eindhoven 4000 mensen aanwezig zijn en als Ajax het opneemt tegen AZ in Amsterdam, 7500 mensen.

Afgelopen weekend was de Keukenhof al geopend als test voor bezoekers: