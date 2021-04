Ajax verwelkomt Hamstra, die als assistent Overmars gaat fungeren

"Daarnaast merk ik dat de dynamiek rondom het vastleggen van spelers veranderd is en tijdrovender is geworden." Hamstra zegt daarover: "Voor mij is dit een geweldige kans nadat ik bij Heerenveen ben vertrokken. Ik ga niet alleen nauw samenwerken met Marc Overmars maar ook met verschillende andere mensen op de Toekomst."

"We hebben de scouting voor het ontdekken en de jeugdopleiding voor het ontwikkelen van talent. Wij hadden behoefte aan iemand die focus heeft op jeugdspelers en de talenten van Jong Ajax waar het gaat om de individuele plannen die we met deze spelers hebben en de bijbehorende contracten. Maar Gerry gaat ons ook helpen bij de scouting", zegt Overmars op de clubwebsite van Ajax.

Bij Ajax zal er door de komst van Hamstra een structuur gecreëerd worden zoals bij veel Europese topclubs het geval is. Een voetbaldirecteur heeft daar de eindverantwoordelijke rol en wordt daarbij ondersteund door één of meer mensen om hem heen. Dat gaat dus ook bij Ajax gebeuren.

Rijkhoff, een 16-jarige talentvolle spits, maakte dit seizoen indruk in Onder 16. Hoewel hij wel in gesprek was met Ajax over een contract, kwam het niet tot een akkoord. Op 25 januari werd hij 16 jaar en kort daarna vertrok hij naar Borussia Dortmund. Dat mag in de nabije toekomst niet meer gebeuren.

Of wat te denken van Brobbey. Hij is al wel iets ouder (19), speelde voor dit seizoen al veel wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar toch kreeg Ajax het niet voor elkaar om zijn contract te verlengen. En zo vertrekt de spits, die belangrijke doelpunten maakte dit seizoen, komende zomer transfervrij naar RB Leipzig.

Ajax is gecharmeerd van Hamstra omdat hij in veel verschillende functies bij verschillende clubs heeft gewerkt. Hij kent alle klappen van de zweep. Zo was hij hoofdtrainer bij FC Emmen en hoofd jeugdopleiding bij Vitesse. In de rol van technisch directeur heeft hij bij Heerenveen uitstekende zaken gedaan.

In Friesland was Hamstra bijna vijf jaar als technisch manager mede verantwoordelijk voor de samenstelling van de eerste selectie. Hij was belangrijk voor het aan- en verkoopbeleid en de doorstroming van jeugdspelers naar de hoofdmacht.

Dat Heerenveen de afgelopen jaren zwarte cijfers kon schrijven, was mede aan Hamstra te danken. Door de verkoop van eigen opgeleide spelers als Michel Vlap en Kik Pierie en het doorverkopen van Chidera Ejuke en Denzel Dumfries werd het tekort van 5 á 6 miljoen euro per jaar gecompenseerd.

Roozemond: 'Niet chique'

Maar dat Heerenveen de afgelopen jaren steeds zijn beste spelers moest verkopen om financieel niet in de problemen te raken, leidde ook tot ruis op de lijn tussen directeur Cees Roozemond en Hamstra. Terwijl de technisch manager wilde investeren in de selectie, hield de directie steeds vaker de hand op de knip.

Over de visie en strategie richting de toekomst konden beide partijen het dan ook niet eens worden. Toen Roozemond vervolgens ook nog lucht kreeg van de contacten tussen Hamstra en Ajax, was er geen weg meer terug.

"We wisten al lang dat er iets aan de hand was", zegt Roozemond bij Omroep Friesland. "We houden hier een wrange nasmaak aan over. We zijn onaangenaam verrast door zijn vertrek. We zijn een chique club die altijd open en eerlijk is. Dat is Gerry in dit geval niet geweest."

Wie er ook gelijk heeft, zal nooit iemand weten. Voor Hamstra maakt het niet veel meer uit. Hij heeft Heerenveen met mooie cijfers achtergelaten en begint nu aan een nieuw avontuur in de hoofdstad.