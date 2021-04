Van Rouwendaal: 'Ik word er bang van hoe laks veel sporters zijn'

"Het is maar goed dat Nederlandse sporters voorrang krijgen bij het vaccineren. Want veel van hen onderschatten blijkbaar nog altijd de ernst van de situatie."

"Het was heel riskant om in Eindhoven te zwemmen. Prima dat iedereen werd getest voor de wedstrijden, maar voor het overige was er weinig te merken van strenge regelgeving. Het is me maar weer eens gebleken dat Nederlanders een heel eigenwijs volkje zijn."

Ik vind het niet gek dat de coronacijfers in Nederland niet dalen. Het lijkt wel of niemand in Nederland het virus serieus neemt.

"Tijdens het in- en uitzwemmen lag iedereen door elkaar heen", vervolgt ze. "En in de voorstart, de ruimte waar de zwemsters zich klaarmaken voor de wedstrijd, was er voorafgaande aan de 400 meter vrije slag nagenoeg niemand die een mondkapje droeg. Voor mij is zoiets onbestaanbaar. Ik werd er bang van hoe laks veel tegenstanders omgingen met de maatregelen."

In Maagdenburg, waar ze sinds ruim een jaar traint onder haar nieuwe coach Bernd Berkhahn, is Van Rouwendaal gehouden aan strikte protocollen. Zonder mondmasker in de nabijheid komen van teamgenoten is bijvoorbeeld uit den boze. Ook zijn atleten tijdens trainingen strikt gehouden aan het zwemmen in aparte banen. "Ik zet in het zwembad alleen mijn mondkapje af als ik ergens alleen in een ruimte ben."

Van Rouwendaal volgt vanuit Duitsland met een schuin oog de ontwikkelingen in Nederland. "Ik vind het niet gek dat de coronacijfers in Nederland niet dalen. Het lijkt wel of niemand in Nederland het virus serieus neemt. Mijn vader, moeder, broer en zus zijn besmet geweest. Ik kan je verzekeren: covid is écht iets meer dan zomaar een griepje."

Vaccinatie

Zodra de mogelijkheid zich aandient, meldt Van Rouwendaal zich voor een vaccinatie. Waar dat gebeurt, is haar om het even. "Als ik hier in Duitsland eerder aan de beurt kan zijn dan in Nederland het geval is, lijkt het me duidelijk waar mijn keuze op valt."