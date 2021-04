Oranjevrouwen walsen over mede-olympiaganger Australië heen in oefenduel

De Nederlandse vrouwen, die vrijdag teleurstellend hadden verloren van Spanje (1-0), gingen met dezelfde opstelling van start in De Goffert. Australië, dat zich in tegenstelling tot Spanje wel geplaatst heeft voor de Olympische Spelen, kon vanwege de coronabeperkingen alleen beschikken over speelsters van Europese clubs.

Vier dagen na de kansloze nederlaag tegen Spanje, hebben de Nederlandse voetbalsters zich tegen Australië knap hersteld. Precies honderd dagen voor de start van het olympisch voetbaltoernooi was de vicewereldkampioen in Nijmegen met 5-0 te sterk voor de nummer zeven van de wereld.

Een kwartier later zorgde Martens voor de 2-0 door met een schot van net buiten de zestien keepster Mackenzie Arnold te verrassen. Jackie Groenen tekende op aangeven van Miedema voor de derde Nederlandse treffer nadat Sherida Spitse de bal met een goede sliding had veroverd in het strafschopgebied.

Slordig

Australië, dat op de FIFA-ranglijst drie plekken lager staat dan Nederland (7 om 4), beet na de pauze meer van zich af. De Australische vrouwen kregen wat kansjes, maar speelden verdedigend slordig.

Ook Nederland speelde niet foutloos, maar was wel effectief. In de tweede helft bouwde de ploeg van Sarina Wiegman rustig verder aan de voorsprong. Via een fijne crosspass van Martens kon invaller Lineth Beerensteyn de bal fraai over de uitgekomen doelvrouw Arnold lobben: 4-0.