Kabinet: openingsplan vanaf 28 april, maar alleen als het kan

Het kabinet heeft een stappenplan gepresenteerd dat schetst hoe de versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd kunnen worden.

Premier Rutte schetste op de 'coronapersconferentie' het beeld dat er twee werelden bestaan. Hij haalde een ziekenhuisbestuurder aan die zei dat buiten iedereen zich verheugt op versoepelingen, terwijl binnen in de ziekenhuizen mensen sterven.

"Tegelijkertijd moeten we de belangrijkste werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Het einde is echt in zicht", zei Rutte. Om daar op voorbereid te zijn is er het 'openingsplan', zei hij. "Maar het moet wel verantwoord zijn. 21 april komt gewoon echt te vroeg."

Eerste stap

Het openingsplan begint op 28 april. Dan verdwijnt de avondklok en mogen er twee personen op bezoek komen in plaats van een. Buitenterrassen mogen dan weer open en in het hoger onderwijs mag weer fysiek les gegeven worden. Ook bij de detailhandel mag meer dan nu. Over reizen staat niets in het stappenplan. Daarover zullen apart besluiten worden genomen.

Het kabinet besluit volgende week dinsdag of deze eerst stap op 28 april genomen kan worden.

Op 7 juli, de een na laatste stap, moet er een situatie zijn ontstaan waarbij vrijwel alles weer kan. Maar of het ook zo gaat lopen staat lang niet vast. Want het kabinet blijft kijken naar de situatie in de ziekenhuizen, nieuwe virusmutaties en de aantallen vaccinaties.