RIVM: donderdag gewoon beginnen met prikken met Janssen-vaccin

Het RIVM gaat ervan uit dat dat er vanaf aanstaande donderdag gewoon geprikt kan gaan worden met het vaccin van Janssen, zoals gepland staat. Op een persbriefing zei Jaap van Delden, directeur van het vaccinatieprogramma van het RIVM dat het "prematuur is om er nu al vanuit te gaan van het helemaal wegvallen van Janssen".

Vandaag maakte de fabrikant bekend dat de levering van het vaccin in Europa tijdelijk wordt uitgesteld, nadat er zich in de VS een aantal gevallen van een zeldzame trombosesoort hebben voorgedaan.

Nederland heeft inmiddels bijna 80.000 doses van het Janssen-vaccin binnen. Van Delden rekent erop dat die gewoon vanaf aanstaande donderdag kunnen worden ingezet om zorgmedewerkers mee te prikken, zoals eerder besloten is. "Tot er een ander besluit is, geldt het laatstgenomen besluit".