Morgen meer duidelijk over geplande prikken met Janssen

Minister De Jonge van Volksgezondheid weet nog niet of de prikafspraken met het Janssen-vaccin vanaf aanstaande donderdag door kunnen gaan. Op de persconferentie van het kabinet zei hij dat hij daar nog geen uitsluitsel over kan geven. Eerst moet duidelijk worden of het middel voldoende veilig is.

Vandaag maakte de fabrikant bekend dat de levering van het Janssen-vaccin in Europa tijdelijk wordt uitgesteld, nadat er zich in de VS een aantal gevallen van een zeldzame trombosesoort hebben voorgedaan.

Maar Nederland heeft inmiddels zo'n 80.000 doses binnen. Die zouden vanaf aanstaande donderdag worden gebruikt om zorgpersoneel te vaccineren. Maar of dat doorgaat, wil De Jonge af laten hangen van adviezen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Op de persconferentie zei De Jonge dat hij daar morgen meer duidelijkheid over verwacht.

Het RIVM ging er eerder vanavond vanuit dat er vanaf aanstaande donderdag gewoon geprikt kan gaan worden. "Zolang er geen nieuw besluit is genomen, geldt het laatstgenomen besluit", zei vaccinatie-directeur Jaap van Delden op een persbriefing.

Hij zei ook dat het "prematuur is om nu al uit te gaan van het helemaal wegvallen van Janssen".