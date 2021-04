Olympiërs krijgen voorrang bij vaccinatie tegen corona

Nederlandse sporters die zich gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Tokio krijgen voorrang bij de vaccinatie tegen het coronavirus.

Tot nu toe hebben zo'n tweehonderd sporters zich geplaatst voor de Spelen in de Japanse hoofdstad, die op 23 juli beginnen. Verwacht wordt dat die groep de komende tijd nog flink zal groeien. Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters krijgen. De sporters mogen zelf beslissen of ze wel of niet gevaccineerd willen worden. Het is niet verplicht.

De verwachting is dat er vanavond, na de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van VWS (19.00 uur), meer duidelijkheid komt over het vaccineren van de olympiërs.