Acht jaar cel voor poging tot moord in ziekenhuis Gouda

Een 48-jarige man uit Haastrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord op zijn echtgenote.

De man stak in 2019 zijn vrouw in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda twaalf keer. Het stel had al langer relatieproblemen.

De vrouw had in augustus een afspraak in het ziekenhuis. De man wachtte haar op en trok haar in een toilet. Daar stak hij op haar in met twee messen.

Die messen had hij kort daarvoor gekocht. Volgens de rechtbank is er sprake van voorbedachte rade, schrijft Omroep West. De man had het voornemen de vrouw om het leven te brengen. Hij had eerder al gedreigd de vrouw te vermoorden.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat. Daarom is een intensieve en langdurige behandeling nodig.