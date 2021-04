PSG knikkert Bayern uit Champions League • Omhaal à la Van Basten deert Chelsea niet

In tegenstelling tot Spanje (dat een paar dagen geleden verdiend met 1-0 won van Oranje) zijn de voetbalsters van Australië komende zomer wel een mogelijke opponent van Oranje bij de Olympische Spelen in Tokio. Vandaag werd het deelnemersveld trouwens gecompleteerd met de laatste twee play-offduels.

Chili hield in het Turkse Antalya Kameroen (dat Oranje bij het WK in 2019 nog op een buitengewoon agressieve manier bespeelde) op 0-0 en dat was genoeg voor plaatsing na de eerdere 2-1 zege. En China was in eigen huis Zuid-Korea de baas na verlengingen (2-2), nadat het eerste duel in 2-1 was geëindigd.

De twaalf landen zullen verdeeld worden over drie groepen van vier. De beste twee ploegen gaan door naar de kwartfinales, net als de twee beste nummers drie. De loting voor het olympisch voetbaltoernooi is op 21 april in Zürich.