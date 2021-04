Bakker valt in bij PSG, Bayern moet scoren • Chelsea houdt Porto in bedwang

Een moment van onoplettendheid. Veel meer was er niet nodig om Cristiano Ronaldo in blinde woede te laten ontsteken. Natuurlijk had Mario Diks als assistent-scheidsrechter moeten zien dat de inzet van de Portugees in het WK-kwalificatieduel met Servië over de lijn was geweest.

Danny Makkelie, scheidsrechter van die avond, zegde vier dagen later de samenwerking met zijn assistent op. "Op woensdag 31 maart heb ik van Makkelie te horen gekregen dat hij met een andere assistent verder wil, omdat het vertrouwen in onze samenwerking weg is", aldus Diks. "Dit is voor mij een zeer, zeer grote teleurstelling zo vlak voor het EK".

