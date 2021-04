Praten over seks, politiek en andere taboes: Arabieren voelen zich vrij op Clubhouse

In een regio waar de vrijheid van meningsuiting ver te zoeken is, slaat Clubhouse enorm aan. Het nieuwe platform staat in veel Arabische landen bovenaan de lijst van meest gedownloade apps. "Mensen snakken ernaar openhartig te kunnen praten", zegt Ayman Mhanna, directeur van de Samir Kassir stichting in Beiroet. "We leven in een regio waar censuur de norm is en vrijheid van meningsuiting een uitzondering."

Vooral in de Golfstaten, Egypte en Irak is Clubhouse razend populair. De gesprekken gaan over alledaagse dingen als shoarma en huisdieren, maar ook zijn er openhartige debatten over controversiële onderwerpen als feminisme, seks, polygamie, politiek en andere thema's die taboe zijn.

In Oman en Jordanië is Clubhouse inmiddels verboden; in andere landen doen politici mee om er ook een beetje bij te horen.

Veilig?

Gebruikers worden aangemoedigd hun echte naam te gebruiken en een profielfoto van zichzelf te plaatsen. De spontane discussies in chatruimtes worden gemodereerd door een host en voelen vaak intiem. Deelnemers - soms tientallen, soms wel duizenden - kunnen luisteren of meepraten. Bij Clubhouse gaat het om het gesproken woord in een sfeer die vertrouwelijk aanvoelt. Maar is dat veilige gevoel schijn?

"De twijfelachtige veiligheids- en privacysettings zijn zeker een zorg", zegt Mhanna. "Mensen die vrijuit praten lopen het risico geïdentificeerd te worden." Zijn stichting strijdt voor meer vrijheid van meningsuiting in de regio. "Vergeet niet, dit is nog altijd de slechtste regio ter wereld als het gaat om vrijheid van meningsuiting."

De Egyptische staatstelevisie claimde onlangs dat Clubhouse een plek is waar 'terroristische cellen' actief zijn. Omdat het alleen voor mensen met een iPhone toegankelijk is en niet elke Egyptenaar die kan betalen, is het een selecte groep gebruikers.

Danser en choreograaf Hazem Header voelde zich tot nu toe vooral vrij tijdens het dansen. Maar sinds hij op Clubhouse zit, ontmoet hij veel mensen met eenzelfde mindset.

Clubhouse geeft hem de kans even adem te halen en vrijuit te praten, zegt hij: