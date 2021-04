Nieuwe hoofdcoach Miller moet tij bij oude liefde bij Donar zien te keren

De ingreep ging ten koste van coach Ivan Rudez, de 41-jarige Kroaat die een jaar geleden voor drie jaar seizoenen had getekend in Groningen. "Aan de werkethiek lag het beslist niet bij Ivan", benadrukt De Vries. "Maar het team liep vast. Dat kan iedere coach op ieder niveau overkomen."

"We hebben zondagavond alles op een rij gezet en zeiden: we hebben nog twee wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen, daarna is er een korte maar hevige bekerweek en vervolgens beginnen de play-offs. Als we nog iets willen doen, dan moet dat nu gebeuren."

"Maar vervolgens verloren wij hier thuis van Rotterdam, na een heel slecht vierde kwart. Vanaf dat moment ontstond er een soort kramp in het team, waardoor we steeds verder het moeras in zakten en daar ook niet meer uitkwamen."

Het hoge verwachtingspatroon was debet aan de vastloper, denkt het bestuurslid technische zaken. "Van ons wordt verwacht dat we altijd winnen en nog met heel mooi basketbal ook. Maar als dat dan niet lukt, ga je misschien iets te geforceerd naar oorzaken zoeken. En daar heeft de spontaniteit en creativiteit onder te lijden."

De oplossing voor de ontstane vacature lag om de hoek: Pete Miller, sinds 2017 als coach verbonden aan Basketball Academy RTC Noord dat gelieerd is aan Donar, werd gepolst. En met succes. "Ja, natuurlijk", reageert de 68-jarige Amerikaan. "Het is mijn club, ik ben een Donar-man. Hier ben ik. De cirkel is rond."

Geïnspireerd

Miller droeg slechts een paar jaar - van 1975 tot 1978 - het Donar-shirt, maar hoewel hij niet door het leven ging als een geweldig getalenteerd of spectaculair speler, was dat genoeg om een stevige plek in menig Gronings basketbalhart te veroveren.

"Ik ging als jongetje van 15 met mijn vrienden naar Donar", herinnert De Vries zich. "Pete speelde daar en was een speler die elke wedstrijd alles gaf. Een hele generatie jongens van mijn leeftijd hier in de stad is door hem geïnspireerd geraakt. Vanaf die tijd is de basketbalcultuur echt doorgebroken in Groningen. Pete heeft daar een belangrijke rol in gespeeld."

De liefde was wederzijds. En is dat nog steeds. "Ik heb veel tijd in Duitsland doorgebracht, was coach in Oostenrijk en ben nog in Leeuwarden aan de slag geweest", vertelt Miller. "Maar Groningen is toch mijn plek en Donar mijn club. Ik voel mij hier thuis."