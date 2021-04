Niet fitte Van der Breggen slaat Brabantse Pijl over, Amstel Gold Race onzeker

Anna van der Breggen gaat woensdag niet van start in de Brabantse Pijl. De wereldkampioene is niet fit.

Van der Breggen is twee keer getest op corona, maar was beide keren negatief. De renster van SD Worx is verkouden en grieperig, niet fit genoeg om aan de start te staan van een wielerkoers.

Over de Amstel Gold Race, die zondag op het programma staat, wordt later een besluit genomen. De hoop is dat ze daar wel kan starten, laat haar ploeg weten. Van der Breggen won de Amstel Gold Race in 2017.

Dit jaar maakt de NOS met verschillende olympische sporters een podcast. Anna van der Breggen komt ook aan het woord en vertelt waarom ze na dit seizoen stopt.