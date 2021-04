Jeugddetentie voor doodsteken meisje (15) in Rotterdam

Een 16-jarig meisje uit Rotterdam is veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor het doodsteken van haar 15-jarige vriendin Alice.

Volgens de rechter heeft de verdachte haar vriendin in een woning aan de Mathenesserdijk drie keer met een mes in het bovenlichaam gestoken. Daarbij is een steek in het hart het meisje fataal geworden. De rechtbank verwerpt haar beroep op noodweer, schrijft regionale omroep Rijnmond.

Volgens de rechter is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Het 16-jarige meisje heeft al die tijd haar mond gehouden. Na psychologisch onderzoek is vastgesteld dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is en dat de kans op herhaling matig tot hoog is.